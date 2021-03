Un malade sur 27 millions de passagers – Si vous ne voulez pas attraper le Covid-19, prenez l’avion Dans une cabine, où la distanciation physique est impossible, le système de renouvellement de l’air ultrasophistiqué garantit la sécurité des voyageurs. Jocelyn Rochat

Passagers dans un avion au départ du Caire. Ils portent tous le masque et ont passé un test PCR. KEYSTONE

Les études s’accumulent, elles viennent de sources militaires et civiles, et elles arrivent toutes à la même conclusion. Vous pouvez réfléchir tranquillement à vos vacances d’été, parce que «la cabine d’un avion commercial est l’un des espaces les plus sûrs qui soient pendant cette pandémie», résume Luis Carlos Affonso, vice-président chargé de la technologie chez Embraer, le constructeur d’avions brésilien.

Évidemment, on pourrait suspecter la branche de vouloir rassurer sa clientèle à bon marché. Mais ces conclusions ont été confirmées par une nouvelle étude réalisée à bord de long-courriers Boeing 767 et 777 de la compagnie United Airlines. Cette fois, les expertises ont été menées sous l’égide du Commandement de transports de l’armée américaine (US Transcom), dont la mission est de déplacer du personnel militaire, des civils et des familles à travers le monde, et surtout d’assurer leur sécurité.