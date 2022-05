Accepter plus de réfugiés? «Toute la Romandie sera impactée»

Quelle est maintenant la priorité absolue pour les cantons?

Les ressortissants ukrainiens continuent à chercher refuge dans notre pays en grand nombre (entre 500 et 1000 personnes arrivent chaque jour) et, dès lors, l’hébergement reste la priorité principale. La garantie d’un hébergement assortie d’une aide sociale, d’un accès aux soins et d’un encadrement permettant d’orienter les personnes réfugiées reste au cœur du dispositif.