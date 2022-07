Le conseiller national Nicolas Walder a épousé son compagnon ce samedi. Comme lui, des dizaines de couples gays et lesbiens ont d’ores et déjà décidé de se dire oui. Témoignages.

Nicolas Walder se souvient précisément de la première fois qu’il a abordé le sujet du mariage. C’était en 2019, un trait d’humour. «Un court métrage de Jorge (ndlr: Cadena) avait été sélectionné au Festival international du film de Berlin, mais il ne pensait pas être récompensé. Je lui ai dit: «Si tu gagnes un prix, je t’épouse.» Il a été primé.»

Il raconte l’anecdote en riant. Le conseiller national genevois et son compagnon metteur en scène se sont dit «oui» samedi. Ils font partie des tout premiers couples gays et lesbiens à avoir échangé officiellement leurs vœux. Depuis le 1er juillet et l’entrée en vigueur du mariage pour toutes et tous, la Suisse ne fait plus figure d’exception européenne.