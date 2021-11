Interview Exclusif de Sting – «Si toute cette période avait été inutile, je serais devenu fou» Sting revient avec «The Bridge», son 15e disque solo. Composé dans la discipline obligée de son confinement, il rêve d’eau et met les voiles vers des horizons pop. Rencontre à Paris. Francois Barras

Sting, né Gordon Sumner le 2 octobre 1951. «Ma basse est à peine plus jeune que moi mais peut-être plus cabossée.»

Un conseil beauté tout d’abord. Pour avoir le corps de Sting, et c’est lui qui nous le confie en creux, il n’est pas inutile de le plonger chaque matin dans un plan d’eau très froide et d’exercer un crawl appliqué et mécanique en se vidant totalement la tête. «Cinq à dix minutes, c’est suffisant. Mais le rythme doit être soutenu. Pour moi, c’est un rituel spirituel et thérapeutique.»

Le soir venu, compléter par deux heures de guitare basse électrique, massive et lourde, portée à l’épaule devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Pour rendre le moment plus agréable, entonner d’une voix puissante, haute et joliment fissurée un répertoire personnel réunissant quelques-uns des tubes pop majeurs de ces 30 dernières années. En fait, pour avoir le corps de Sting, sculptural dans la suite du palace parisien où il reçoit, mieux vaut s’appeler Sting.