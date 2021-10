Enjeu de société – «Si tout était numérisé, on serait aveugles dans dix ans» Professeure en humanités numériques, Béatrice Joyeux-Prunel fait le point sur cette utopie contemporaine qu’on a coutume de nommer «transition numérique». Un débat à suivre les 14 et 15 octobre à la Bibliothèque de Genève. Fabrice Gottraux

Béatrice Joyeux-Prunel, chercheuse et professeure, titulaire de la chaire des humanités numériques à l’Université de Genève. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La Ville en veut. La Ville la réclame. La transition numérique a désormais son département municipal, avec ses conseillers spéciaux. On améliore le parc informatique: chacun son poste, sa connexion. On établit des guichets électroniques: plus besoin de s’inscrire sur place. On numérise, les archives, les écrits, les images, les sons.

La transition numérique est-elle la panacée du monde de demain, l’idéal d’un partage démocratique? Il y a là matière à fantasmer, de quoi s’interroger. Honneur à la Ville alors de lancer le débat, les 14 et 15 octobre avec «Les lieux de savoir à l’ère numérique». Il y aura colloques et conférences. On demandera: est-ce la fin des «lieux de savoir»? La fin du livre? On jugera de l’avenir des patrimoines, de la recherche, de la documentation à l’ère de la «data».