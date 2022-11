Il est rare que les horaires des matches de football correspondent au rythme des familles. On s’était fait une fête d’assister au match Servette-Young Boys ce dimanche à 14h15. C’était faisable, on voulait soutenir le club. Il fallait juste que la sieste des enfants ne dure pas trop longtemps. On arriverait à la mi-temps pour voir la moitié du match. C’était déjà pas mal, et les quelques sous donnés au club probablement bienvenus. C’était en tout cas ce que laissait entendre le marketing tapageur du club. Arrivés à la Praille, il fallut déchanter.

Pas une caisse d’ouverte, aucune possibilité d’acheter en ligne. Pour tout accueil, un cordon de Securitas répétant à toutes celles et ceux qui arrivaient avec ou sans billet préalablement achetés qu’il était impossible d’entrer sitôt la mi-temps entamée. Il ne leur restait qu’à tourner les talons et rentrer à la maison. Tant pis pour les enfants qui avaient sorti le maillot du club ou leur drapeau chéri, pour cette maman avec ses deux enfants, poussette sous le bras qui, à la place de la fête promise, allait devoir gérer les pleurs et l’incompréhension. On a assisté au défilé des familles retardataires; à celui des jeunes, avec leurs billets valables, qui au final ont regardé le match assis sur le trottoir sur leur téléphone portable.

«Les cerbères, aimables comme des portes de prison, exécutaient au pied de la lettre la procédure.»

Les cerbères, aimables comme des portes de prison, exécutaient au pied de la lettre la procédure, faisant la morale aux doux rêveurs croyant possible de négocier: «Vous auriez dû mieux vous organiser pour arriver à l’heure, ceux qui sont dedans y sont bien parvenus.» «Ce lieu est un espace privé, le propriétaire met les règles qu’il veut.» Certes, la Fondation du Stade de Genève, propriétaire du stade, est une fondation de droit privé. Mais le conseil de fondation se compose de cinq membres dont trois représentants de l’État, un représentant de la Ville de Genève et un de la Ville de Lancy, et se targue d’affirmer que «le Stade de Genève est avant tout le stade des Genevois».

Entrer au stade est devenu aussi sensible que de prendre un avion. Même fouilles, même caméras. Ponctualité oblige, même porte fermée après l’heure. À quand le passeport biométrique pour aller au match? Pourtant, que ce soit au cinéma, au théâtre, ou même à l’opéra, avec quelques précautions d’usage, de bonnes âmes vous glissent dedans à l’entracte ou à un moment opportun. Gérer 10’000 personnes n’est évidemment pas la même chose que 500. Mais quelle est la plus-value sécuritaire d’empêcher des gens d’arriver à la mi-temps? Désormais, un match de foot, ça se regarde en entier ou ça se boucle.

Quand le football, ce sport qu’on aime, est mis en musique sur une grille sécuritaire, c’est triste. Qu’un club le vende comme un spectacle populaire avec force marketing et le confine dans un coffre-fort, c’est fort de café.

La prochaine fois, on ira à la piscine avec les gamins, au supermarché ou à la place de jeu. Ce n’est pas cher, sympa, et nul besoin de se coltiner la sécu. Et si Servette nous fait un appel du pied, on lui fera un passement de jambes.

