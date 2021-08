Les donations qui ont transformé Genève 3/5 – Si on peut se promener dans le bois, c’est grâce à William et à Auguste En 1869, les deux frères Turrettini font don de la Bâtie à la Ville. Un geste parfois faussement attribué à Théodore. Eric Budry

Le 21 juin 2021, après de lourds travaux, les nouvelles infrastructures du bois de la Bâtie ont été inaugurées par les autorités municipales. LUCIEN FORTUNATI

Perché sur sa colline, le bois de la Bâtie avec son parc animalier et sa place de jeu (qui vient d’être entièrement réaménagée) est un îlot forestier au cœur d’une zone de plus en plus urbanisée. Qualifiée un peu exagérément de «Central Park» genevois par Guillaume Barazzone, la Bâtie n’a pas été préservée par hasard par la Ville de Genève, son légitime propriétaire. Le maintien en état des lieux était en effet la seule condition posée en 1869 lors du don à la commune du domaine par la famille Turrettini.

Attention toutefois aux prénoms car un Turrettini peut en cacher un autre! Sur le site de la Ville de Genève comme sur la fiche Wikipédia consacrée au bois de la Bâtie, la donation est attribuée à Théodore Turrettini et à son frère Auguste. Une erreur que nous confirme l’historien et ancien député Bernard Lescaze: «Ce sont bien les frères Auguste et William qui ont acheté puis rapidement offert à la Ville le domaine de la Bâtie. C’est la première grande donation, celle qui a ouvert la voie à de nombreuses autres (les parcs La Grange et des Eaux-Vives, le domaine de Trembley, le parc Rigot et tant d’autres). Théodore, c’est la génération suivante des Turrettini.»