«Omar m’a tuer» – «Si nous lisons des livres, c’est que nous sommes épris de justice» L’écrivain et journaliste Jean-Marie Rouart se bat depuis trente ans pour qu’Omar Raddad, accusé de meurtre, soit blanchi. Pascale Zimmermann Corpataux

Jean-Marie Rouart était l’hôte de la Société de lecture le 20 septembre, pour un déjeuner-débat qui a lancé le programme culturel 2022-2023 au 11, Grand-Rue. LAURENT GUIRAUD

Jean-Marie Rouart occuperait de multiples entrées dans le dictionnaire. Descendant d’une talentueuse lignée de peintres qui a vu naître Berthe Morisot, auteur plusieurs fois primé d’une trentaine de romans et biographies, membre de l’Académie française depuis 1997, journaliste durant des décennies et inspirateur du «Figaro littéraire», il est aussi, et peut-être surtout, dans l’esprit du public, associé à une faute d’orthographe: «Omar m’a tuer».