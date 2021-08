Lutte contre le Covid-19 – «Si le système hospitalier est surchargé, il faudra des mesures politiques plus fortes» Neuf patients hospitalisés sur dix ne sont pas vaccinés. L’usage du certificat Covid pourrait être étendu. Des unités mobiles de vaccination seront déployées à l’Université. Aurélie Toninato

Aglaé Tardin: «Une grande partie des non-vaccinés n’a pas vraiment fait un choix, ils sont dans l’hésitation.» IRINA POPA

Avec l’augmentation des cas positifs au Covid-19, le retour au travail et la rentrée scolaire, le tout alors que 30 à 40% des Genevois ne sont pas encore immunisés, la situation épidémiologique genevoise est plus qu’instable et son évolution incertaine. Aglaé Tardin, médecin cantonale, et Laurent Paoliello, directeur de la communication du Département de la santé, font le point pour la «Tribune de Genève».

Comment qualifier la situation épidémiologique à Genève? Aglaé Tardin (A.T.): Il y a une très claire progression de la transmission virale. Fin juillet, sur deux semaines, le nombre de cas positifs a quintuplé, avant de se stabiliser. Depuis une semaine, les courbes remontent, avec 160 à 170 nouveaux cas par jour. Ce chiffre n’est pas inquiétant tant que la capacité hospitalière n’est pas menacée. Or, elle recommence à être sous tension. On a dépassé les 50 hospitalisations pour un Covid aigu, dont plus d’une dizaine aux soins intensifs et intermédiaires. Il y a des patients de moins de 50 ans, et même de moins de 30 ans. Neuf patients Covid sur dix ne sont pas vaccinés.