Guerre en Ukraine – «Si la situation se dégrade encore, on quittera Kiev» La capitale ukrainienne manque gravement d’électricité en raison des frappes russes. Certains habitants, effrayés par l’arrivée de l’hiver, se préparent à évacuer la ville. Théophile Simon

Une femme devant un générateur qui alimente un café de Kiev lors des coupures de courant. 5 novembre 2022. Ed Ram/Getty Images

S’assurer que les portables sont chargés, préparer un stock de bougies, remonter une dernière fois le chauffage et remplir une ultime bassine d’eau. Puis se blottir sous une couverture et attendre la première coupure de courant de la journée. Les matinées d’Alina Sugoniako et son mari Dmytro, un jeune couple de Kiev, se résument désormais à une lutte acharnée contre le froid et l’obscurité.