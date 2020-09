Footballeurs précoces – Si jeunes et déjà en équipe nationale La semaine dernière, plusieurs joueurs ont été appelés en sélection A pour la première fois. A 17, 18 ou 19 ans. Comment l’interpréter? Jérôme Reynard

Eduardo Camavinga (17 ans, Rennes), Becir Omeragic (18 ans, Zurich) et Mason Greenwood (18 ans, Manchester United) ont découvert l’équipe nationale A, la semaine dernière. AFP/KEYSTONE

Le Français Eduardo Camavinga. L’Anglais Mason Greenwood. Les Suisses Becir Omeragic et Simon Sohm. Leur point commun? Tous les quatre ont été convoqués pour la première fois en équipe nationale A la semaine dernière. Et tous les quatre sont nés entre 2001 et 2002.