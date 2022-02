Guerre en Ukraine – «Si je me mets à pleurer, que vont penser mes filles?»

Des femmes et des enfants ukrainiens traversent la frontière entre l’Ukraine et la Pologne au poste frontière de Korczowa, le 26 février 2022.

Le poste frontière de Korczowa est désert. Et pour cause, tous les réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre n’ont pas le temps de poser le pied en Pologne qu’ils sont directement redirigés dans un bus, direction cinq kilomètres plus loin sur le parking d’un bâtiment colossal. Un ancien entrepôt lié un à centre commercial qui sert désormais de centre pour les réfugiés.

Le lieu est labyrinthique et abrite dortoirs et cuisines improvisées. Les bénévoles polonais s’affairent autour de montagnes de dons alimentaires et vestimentaires. Certains lits de camp sont disposés dans une ancienne galerie commerciale, devant des enseignes abandonnées où sommeillent encore quelques mannequins et portants. Le contraste entre les réfugiés éreintés devant les boutiques fantômes a quelque chose d’hallucinant.