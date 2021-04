Biscuiterie nyonnaise – Si elle a perdu sa «tante», Agathe a gagné en transparence Le nouveau propriétaire des biscuits fabriqués à Nyon a de saines ambitions, entre circuits courts et bio. David Moginier

Les cantucci, rebaptisés Amours d’Amande, sont cuits, puis découpés, avant un deuxième passage au four. Patrick Martin/24 heures

Décidément, Tante Agathe est immortelle (voir encadré). Et elle sait s’adapter à son époque. C’est aussi pour cela que la biscuiterie nyonnaise a changé de nom, oubliant ce «Tante» un peu désuet. «La marque avait perdu un peu de son image, explique Alexis Richard, le nouveau directeur général. On ne savait plus si elle était suisse ou bretonne.» Arrivé en juillet 2020, qui n’était pas la meilleure époque pour relancer des biscuits artisanaux, l’associé et patron a une vision très claire de ce qu’il veut pour sa société.

Histoire compliquée Afficher plus À l’origine, en 1954, c’est Agathe elle-même qui crée la biscuiterie. Cette épouse d’ambassadeur préparait des douceurs pour ses après-midi de bridge avant que ses amies la poussent à en faire un métier, selon la légende. Née à Oron-la-Ville, la société est ensuite à son neveu, avant sa faillite en 1994. Reprise par Léonard Bettex, Tante Agathe est ensuite rachetée en 2002 par Thierry Uldry, qui la déplace à Lonay, où il a aussi racheté Brutschi et ses fonds de tarte. Il la développe bien, avant de s’associer à une fabrique de crêpes bretonne. Mais le courant passe mal. En septembre 2019, Uldry vend à Loc Maria Biscuits. Loin de ses terres, le Breton cède 60% des parts à Alexis Richard et à sa belle-famille en 2020.