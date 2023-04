Conflit au Soudan – «Si ça dure, il n’y aura bientôt plus rien à manger» Les Soudanais tentent de fuir Khartoum pour échapper aux combats. Mais l’exode coûte cher. Ceux qui n’en ont pas les moyens se terrent chez eux. Patricia Huon - Johannesburg

Chaque jour, des milliers de personnes fuient la capitale. Un trajet en bus vers la frontière égyptienne, au nord, coûte aujourd’hui plus de 600 dollars contre 20 dollars il y a deux semaines. Khartoum, 24 avril 2023. AFP

Depuis que Khartoum, la capitale soudanaise, a plongé dans la guerre, le 15 avril, la même question obsède des centaines de milliers de Soudanais: rester ou fuir? Et, dans les deux cas, comment survivre? Lundi matin, à l’aube, Mohamed Akasha, ses parents et sept autres membres de la famille ont emporté quelques vêtements, leurs documents importants, leurs économies, ont fermé à clé la porte de la maison familiale et sont partis.