Les enfants stars 4/5 – Shirley Temple, l’enfant star chérie des années 30 Dès l’âge de 5ans, elle devint l’une des plus grandes stars du Hollywood des années 30. Avant de se retirer à 20ans. Pascal Gavillet

Shirley Temple à l’apogée de sa gloire. DR

Imagine-t-on seulement la gloire mondiale qui fut la sienne dans les années30 et 40? Impossible. Durant quatre ans, de 1934 à 1938, elle fut même l’artiste la plus rentable du box-office. Plus que Clark Gable, plus que Gary Cooper. Comment expliquer le succès de Shirley Temple? Des fossettes et un minois adorable encadré de bouclettes que toutes les fillettes du monde imitèrent? Une aisance particulière et un naturel confondant devant les caméras? Une capacité à pouvoir danser, chanter et jouer à la fois? Il y a sans doute un peu de tout cela dans le culte voué à Shirley Temple, l’une des premières enfants stars de l’histoire à une époque où il y eut pourtant de la concurrence. Sans doute prédisposée pour faire de la scène, elle apprend à danser dès son plus jeune âge et se fait déjà remarquer à 5ans – elle est née le 23avril 1928.