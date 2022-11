Web 3 – Shiku, le métavers suisse aux ambitions mondiales Totalement décentralisé, le métavers fondé à Neuchâtel et conçu sur la blockchain suisse DFinity vient de lever 4 millions. Offrant une qualité graphique supérieure, il vise à embarquer les grandes marques – du luxe en particulier – dans l’aventure web3. Joan Plancade

L’ambition de Shiku: offrir les avantages d’un métavers décentralisé en proposant une résolution graphique haut de gamme. DR

C’est en toute discrétion que les statuts de la fondation Shiku ont été posés à Neuchâtel, le 6 septembre. Un projet sur lequel, depuis plus d’un an, une cinquantaine de personnes travaillent entre Neuchâtel, Zurich, mais également Shanghaï et ses 35 développeurs. Son ambition: réunir le meilleur des deux mondes virtuels. D’une part en offrant les avantages d’un métavers décentralisé où absolument tout (terrains, avatars, objets) est librement échangeable sous forme de NFTs, sans la tutelle d’une organisation centralisée.