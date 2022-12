Ski alpin – Shiffrin remporte le super-G de St-Moritz, Gisin retrouve le sourire Mikaela Shiffrin a gagné dimanche dans la station grisonne le deuxième super-G de la saison. Michelle Gisin a terminé au pied du podium, son meilleur résultat de l’hiver. Florian Paccaud

Mikaela Shiffrin dans ses œuvres. AFP

La reine du ski a encore frappé. Mikaela Shiffrin a triomphé dimanche lors du super-G de St-Moritz, signant le 77e succès de sa carrière sur le Cirque blanc. L’Américaine de 27 ans a devancé l’Italienne Elena Curtoni (+0''12), victorieuse en descente vendredi, et la Française Romane Miradoli (+0''40). Après un début de saison très mitigé, Michelle Gisin s’est rassurée en signant le 4e chrono, à 17 centièmes du podium et 57 de la lauréate du jour.

Spécialiste des disciplines techniques, Shiffrin avait déjà impressionné vendredi et samedi lors des deux descentes programmées en Engadine, se classant 6e et 4e. «Je suis très heureuse de mes performances pour mon retour en vitesse», a commenté la skieuse de Vail, qui se rapproche toujours un peu plus des records de succès d’Ingemar Stenmark (86) et de Lindsey Vonn (82). Cette victoire lui permet à la sextuple championne du monde de conforter son avance sur l’Italienne Sofia Goggia, 5e à 60 centièmes, en tête du général.

Sept Suissesses dans le top 20

La meilleure performance helvétique a été réalisée par Michelle Gisin. L’Obwaldienne, après un début de saison mitigé, a quelque peu retrouvé son ski en réalisant sa course la plus aboutie de l’hiver. Tout sourire sur la ligne d’arrivée, l’athlète de 29 ans a remercié le public qui lui a apporté une force supplémentaire. Vainqueur du premier super-G de l’hiver à Lake Louise, Corinne Suter, partie avec le dossard rouge, a dû se contenter de la 15e place (+1’’31). La Schwytzoise, malgré sa 3e place vendredi, a connu un week-end compliqué après avoir fini 14e samedi lors de la 2e descente à St-Moritz.

Meilleure Suissesse avec une 9e place la veille, Joana Hählen s’est à nouveau hissée dans le top 15. La Bernoise de 30 ans a signé le 13e temps (+1’’27). Lara Gut-Behrami s’est pour sa part classée 8e, à 99 centièmes de Shiffrin. Jasmine Flury (18e à 1’’65), Priska Nufer (19e à 1’’73) et Wendy Holdener (20e à 1’’74) complètent l’honorable bilan helvétique avec sept athlètes dans les 20 premières. Juliana Suter, 29e, a également fini dans les points (+2''21), au contraire de Stéphanie Jenal (37e à 2''53).

La prochaine étape de la Coupe du monde féminine aura lieu à Semmering (Autriche), à la fin du mois, avec des géants les 27 et 28 et un slalom le 29.

Florian Paccaud , titulaire d'une Maîtrise universitaire en sciences du sport orientation sciences sociales, est journaliste pour Sport-Center depuis janvier 2021. Auparavant, il a travaillé comme agencier, éditeur print et pilote web. Plus d'infos

