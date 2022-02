Ski alpin – Shiffrin: «Mon père m’aurait dit de passer à autre chose» L’Américaine, éliminée lors du slalom des Jeux de Pékin après avoir connu le même sort en géant, est revenue sur son double échec. Touchée mais pas abattue, la championne a évoqué son père décédé en 2020. Sylvain Bolt Yanqing

Mikaela Shiffrin est longuement restée en zone mixte du slalom olympique de Pékin. AFP

Quatre portes et tout s’écroule. Championne olympique de slalom (2014) et de géant (2018), Mikaela Shiffrin a vécu une terrible désillusion lors du slalom des JO de Pékin. Deux jours après être sortie en géant, l’Américaine a commis une faute tout en haut de la première manche du slalom ce mercredi.

«C’est assez horrible. Les choses vont rentrer dans l’ordre, mais là, sur le coup, je me sens vraiment mal.» Mikaela Shiffrin, après sa désillusion en slalom



La skieuse de 24 ans est restée de longues minutes au bord de la piste, la tête entre les mains. Ce n’est qu’après environ un quart d’heure que l’Américaine a déboulé dans l’aire d’arrivée. Là, un groupe d’une vingtaine de journalistes a formé une grappe autour de la skieuse du Colorado, dont les JO virent au fiasco.

«J’ai poussé fort dès le départ, j’avais absolument l’intention de skier de la manière la plus engagée possible, a-t-elle commencé la voix tremblotante. Mais je sais aussi que cette trajectoire était la plus rapide. C’est assez horrible. Les choses vont rentrer dans l’ordre, mais là, sur le coup, je me sens vraiment mal.»



Le double échec de Mikaela Shiffrin en technique est rarissime. C’est en effet la première fois depuis plus de dix ans que la quadruple championne du monde de slalom ne termine pas deux épreuves techniques de suite. «Mon ski a été très solide tout au long de ma carrière, et j’ai toujours eu confiance en mes possibilités d’être performante, a souligné la leader du général de la Coupe du monde, en marquant de longues pauses entre ses mots. Finir mes courses n’a jamais été un problème, je suis dans une situation inconnue pour moi. Là ça fait mal, je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé, mais on passera tous à autre chose demain.»

Optimiste pour la suite

Très marquée émotionnellement, Mikaela Shiffrin a fondu en larmes, tout comme la cheffe de presse américaine à ses côtés qui lui affectueusement caressé le dos pendant la vingtaine de minutes que la championne a accordé aux journalistes du monde entier, qui l’ont écouté religieusement.

«Je me suis déçue moi-même, j’ai déçu des gens autour de moi. Mais les JO ne sont pas finis.» Mikaela Shiffrin, après son élimination en slalom



«J’aimerais pouvoir appeler mon père (ndlr: décédé début 2020) alors ça ne rend pas les choses plus faciles. Il me dirait probablement de passer à autre, a raconté la skieuse, avant de sourire entre deux larmes. Mais il n’est pas là pour le dire, alors je suis pas mal en colère contre lui.»

La triple lauréate du général de la Coupe du monde devrait encore disputer le super-G (vendredi 11 février), la descente (mardi 15), le combiné (jeudi 17) et l’épreuve par équipes (samedi 19). «Je me suis déçue moi-même, j’ai déçu des gens autour de moi. Mais les JO ne sont pas finis, a-t-elle rappelé. Mon petit ami (Aleksander Aamodt Kilde) est là, il a une médaille de bronze. Moi j’en ai déjà eu trois, elles sont dans mon armoire. Je suis très déçue et j’ai des raisons de l’être mais j’ai vécu des choses plus dures dans ma vie et j’ai des raisons d’être optimiste pour la suite.»

