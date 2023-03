Derrière les chiffres, la personne – Shiffrin, le monstre du ski au visage humain La skieuse du Colorado a dépassé Ingemar Stenmark avec 87 victoires en Coupe du monde. Loin de se résumer à un tableau des records ambulant, elle est l’ambassadrice d’un sport qu’elle aime. Rebecca Garcia

Mikaela Shiffrin se montre souvent très expressive. AFP

À force de mentionner ses records hors du commun, on oublierait presque que Mikaela Shiffrin est profondément humaine. Elle est faite de succès et de défaites, de chair et d’os, mais aussi de sentiments et de craintes. Quand elle a commencé ses Mondiaux par une élimination, à Méribel, l’Américaine aurait pu revivre le cauchemar de Pékin. Mais non.