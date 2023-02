Premier site de mode au monde – Shein, la marque que les plus de 30 ans ne peuvent pas connaître Taillé sur mesure pour la génération TikTok, le géant de l’habillement chinois en ligne pratique des méthodes de production et un marketing inquiétants. Enquête. Amandine Cloot - Le Soir

Sur TikTok lors de «SheinHaul», les influenceuses déballent leurs colis reçus par Shein et réagissent, commentent en live, s’extasient des nouveautés mises sur le marché par la marque chinoise. Capture d’écran

Ça y est les filles, j’ai reçu mon colis Shein (ndlr: entendez «chi-in»). C’est in-dé-cent, là.» Une jeune influenceuse française s’extasie devant des dizaines de pochettes en plastique remplies de vêtements, expédiées chez elle directement depuis un entrepôt du Guangdong, dans le sud-est de la Chine. Un rapide montage plus tard, elle défile devant la caméra dans différentes tenues et les commente une à une: «Alors j’ai assorti cette jupe avec un petit crop-top blanc et des cuissardes: regardez c’est ma-gni-fique, c’est trop beau! Regardez ce body, c’est une pépite, c’est ma-gni-fique […]».