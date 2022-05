Football – Shaqiri est le joueur le mieux payé de Major League Soccer L’attaquant suisse, passé de Lyon à Chicago l’hiver dernier, gagne plus de 8 millions de francs cette année. Mais il sera bientôt dépassé par Lorenzo Insigne. Renaud Tschoumy

Xherdan Shaqiri est le joueur le mieux payé du championnat nord-américain. AFP

L’international suisse Xherdan Shaqiri (30 ans) est le joueur le mieux payé de Major League Soccer (MLS). C’est ce qui ressort de la publication de la première des deux listes bisannuelles des salaires des joueurs, en exercice dans le championnat nord-américain, information relayée par le site theathletic.com.

Avec un salaire de 8,15 millions de francs suisses pour l’année 2022, Shaqiri gagne deux millions de plus que le deuxième joueur le mieux payé, l’attaquant mexicain du Los Angeles Galaxy, Javier Hernandez, plus connu sous le nom de Chicharito (6,0 millions). Suivent, dans ce classement: l’attaquant argentin Gonzalo Higuain (Inter Miami, 5,79 millions), le milieu de terrain espagnol Alejandro Pozuelo (Toronto FC, 4,69 millions) et l’attaquant américain Jozy Altidore (New England Revolution, 4,26 millions).

Transféré de l’Olympique Lyonnais au Chicago Fire, l’hiver dernier, pour la somme de 7,5 millions de francs, Shaqiri affiche pour l’instant un bilan comptable de 2 buts et 3 assists en neuf matches disputés sous le maillot de Chicago, qui occupe pour l’instant la dernière place de la Conférence Est (10 points en 11 matches).

Shaqiri ne restera cependant pas longtemps le joueur le mieux payé de MLS. Il sera largement dépassé par l’attaquant italien Lorenzo Insigne, lorsque ce dernier sera transféré de Napoli au Toronto FC, à la prochaine fenêtre de transferts, en juillet prochain. Insigne devrait en effet afficher un revenu de 15 millions de francs par année, soit près de deux fois le salaire de Shaqiri.

Renaud Tschoumy est journaliste à la rédaction de Sport-Center. Il s'est destiné au web en 2012. Auparavant, il a couvert pendant 12 ans l'actualité du football (et notamment l'équipe de Suisse) pour «Le Matin». Plus d'infos @Rauque_n_Drole

