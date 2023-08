Champagne! En progressant de treize rangs, l’Université de Genève se place dans les 50 meilleures du monde, selon le prestigieux classement de Shanghaï qui départage près de mille universités.

Ce bond est dû à la Médaille Fields, reçue l’an dernier par le professeur Hugo Duminil-Copin, qui est l’équivalent d’un Prix Nobel en mathématiques. Au-delà de cette distinction, le classement de Shanghaï démontre le réjouissant dynamisme de la recherche au sein de l’UNIGE, et en Suisse en général puisque sept de ses hautes écoles figurent parmi les 150 meilleures du monde, une situation inédite pour un pays de cette taille.

On aurait toutefois tort de se montrer plus royalistes que le roi, puisque au sein même du monde académique on émet des réserves.

Car le classement de Shanghaï a imposé une vision normative de ce que serait une université «excellente» tout en reposant sur des critères arbitraires, dans le sens qu’il privilégie la recherche, et en son sein les sciences dures, avec des critères très quantitatifs.

Hypercompétitivité

Or il ne dit rien de la qualité de l’enseignement, du niveau des étudiants diplômés ou de leur insertion professionnelle dans la société une fois leur diplôme en poche. Rien non plus sur les critères de transition écologique ou de bien-être du corps universitaire.

Au contraire, le classement de Shanghaï incarne et favorise l’hypercompétitivité du monde académique. Celle-ci est une des causes de la précarité des chercheurs et augmente les risques de mobbing et de harcèlement.

D’ailleurs, en janvier 2022, une enquête de l’UNIGE jetait une lumière crue sur la condition des assistants et autres chargés de cours. Une enveloppe pour améliorer cette situation est discutée avec le Conseil d’État. Son ampleur permettra de compléter le tableau.

