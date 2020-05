SPORT | 20% de réduction – SFC Assistez aux matchs à prix réduit et soutenez votre équipe phare du canton!

Stade SFC

20% de rabais sur le prix des billets d'entrée pour les matchs du Servette Football Club

Cette offre concerne les billets suivants:

Tribune Principale: Fr. 49.– au lieu de Fr. 60.–

Tribune Nord: Fr. 23.– au lieu de Fr. 28.–

Tribune Est: Fr. 33.– au lieu de Fr. 40.–

Le Servette FC est le club phare du canton de Genève. Depuis 1890, le club a connu de grands succès au niveau national (vainqueur de 17 championnats et 7 coupes), mais également au niveau international avec de nombreuses participations aux différentes Coupes d’Europe. L’année 1979 est la plus glorieuse de l’histoire des Grenat. En effet, cette année-là, le club genevois remporte toutes les compétitions dans lesquels il est engagé : Championnat de Suisse, Coupe de Suisse, Coupe de la Ligue et Coupe des Alpes.

Le club évolue aujourd’hui en Challenge League, et se projette vers l’avenir tout en n’oubliant pas son glorieux passé.