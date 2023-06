Pour amorcer ma journée, je cherche sur le web une citation inspirante. Cette fois-ci sur l’espoir. Il y en a de magnifiques… Mais c’est étrange: je ne trouve que des citations d’hommes. J’ai beau scroller, pas trace de citations féminines, ou si peu. Je me penche sur les plateformes de streaming musicales usuelles: le constat est similaire. N’y a-t-il pas d’artistes talentueuses?

Après quelques recherches, le panorama s’éclaire. Les plateformes de streaming musicales sont régies par des algorithmes. Si ceux-ci sont, à l’origine, tout à fait neutres, ils sont éduqués par l’être humain pour effectuer une tâche donnée. On peut donc légitimement se demander s’ils n’auraient pas été sciemment formés de façon sexiste, ce d’autant plus que les codeurs, soit les parents des algorithmes, sont à 73%… des hommes.

La réalité est plus complexe. Pour élever les algorithmes, les codeuses et les codeurs les instruisent avec des bases de données préexistantes, en l’occurrence nourries par l’histoire de la musique. Problème: elle a été écrite au masculin pendant des siècles.

Au Moyen Âge, on interdisait aux femmes de pratiquer la musique en public. Au XVIe siècle, on pensait que le diable s’exprimait à travers leur voix sensuelle. Au XVIIe et XVIIIe siècles, on hésitait à les faire monter sur scène pour respecter la bienséance. Saviez-vous que jusqu’au début du XXe siècle les femmes violoncellistes devaient, pour cette raison, jouer «en amazone»?

Malgré des progrès évidents, le secteur de la musique reste loin de la parité. À titre d’exemple, en 2022, Paléo comptait 6% de musiciennes, le PALP Festival 20% tandis que seuls 7,9 % des orchestres classiques dans le monde étaient dirigés pas des femmes!

«Incognito, les algorithmes entretiennent les inégalités de genre au sein de l’industrie musicale.»

Les algorithmes n’ont pas l’esprit critique nécessaire pour analyser et relativiser les données représentatives de cette histoire. Lorsqu’ils voient que les hommes ont été, et sont toujours, systématiquement plus cités et plus programmés que les femmes, ils en concluent que le genre masculin est un gage de qualité. Ils veulent bien faire et proposent donc en priorité des musiques signées ou interprétées par des hommes. Statistiquement, il faut attendre le 8e résultat pour obtenir une musique au féminin! Le cercle infernal est lancé… Plus une musique est proposée, plus elle est écoutée et plus elle est écoutée plus elle est reproposée.

Ce fonctionnement impacte la rémunération (les artistes étant payés en fonction du nombre d’écoutes) et l’embauche (on engage les artistes les plus populaires et donc les plus écoutés). Incognito, les algorithmes entretiennent les inégalités de genre dans l’industrie musicale.

Si la logique est ici limpide, elle s’applique à beaucoup d’autres domaines. Pensez-vous que l’histoire des entreprises soit moins machiste? Que se passe-t-il lorsqu’une entreprise embauche et confie à un algorithme le soin de sélectionner les profils les plus intéressants pour un poste à responsabilité?

L’intelligence artificielle est un fantastique outil à utiliser avec discernement. Nous devons affûter notre sens critique en ayant conscience du poids de notre histoire, de nos traditions et de nos représentations. On pense que les machines sont objectives alors qu’elles peuvent au contraire accentuer les distorsions existantes. La lutte pour l’égalité 2.0 concerne tout le monde. Soyons vigilants et vigilantes!

Ah au fait… j’ai fini par trouver: «Ce qui compte c’est se libérer soi-même, découvrir ses propres dimensions, refuser les entraves.» Virginia Woolf.

Estelle Revaz, violoncelliste, candidate PS au Conseil National.

