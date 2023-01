Jeux vidéo – Sexisme, harcèlement: des streameuses romandes témoignent Depuis octobre 2022, des témoignages glaçants secouent l’univers des jeux vidéo: Maghla, star française du gaming, a dénoncé l’ampleur du harcèlement qu’elle subit sur internet. En Suisse romande aussi, le phénomène est alarmant. Laurène Ischi

Les gameuses sont régulièrement la cible de cyberviolences sexistes et sexuelles. AFP

Elles veulent juste s’amuser, comme les garçons. Partager leurs parties sur Twitch - la plus grande plateforme de streaming pour les jeux vidéo - et rigoler avec leur communauté, comme les garçons. Jouer en ligne sans qu’on retienne leur genre, se vêtir comme elles le souhaitent, se sentir en sécurité chez elles. Mais la réalité d’internet est toute autre. Les gameuses sont régulièrement la cible de cyberviolences sexistes et sexuelles.