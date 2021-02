Il prolonge au Servette FC – Severin se plaît à Genève Le défenseur Yoan Severin (24 ans), qui arrivait en fin de contrat avec le Servette FC au mois de juin prochain, va continuer l'aventure deux ans de plus. Le Français a signé jusqu'en 2023. Sport-Center

Le Lyonnais continue l’aventure servettienne. Eric-Lafargue

Le Rhodanien, passé notamment par l'Olympique lyonnais et les équipes de jeunes de la Juventus, était arrivé au bout du Léman en juillet 2018. Severin a disputé 10 rencontres de Super League cette saison, pour un total de 721 minutes de jeu.

Le Français pouvait s'engager librement avec le club de son choix dès le 1er janvier dernier, mais il a choisi la fidélité.

«Je remercie le club et la commission sportive pour la confiance qu'ils m'accordent. Nous sommes désormais complètement focalisés sur cette fin de saison marathon et je me réjouis de porter les couleurs servettiennes jusqu'en 2023», a dit le joueur sur le site officiel du SFC.