Histoires de migrants – «Seuls en exil» montre le côté obscur de la Genève internationale Trois bédéastes, dont Fabian Menor et JP Kalonji, mettent en images le périple de mineurs non accompagnés au bout du lac. Expériences douloureuses. Philippe Muri

«Seuls en exil», extrait du dessin de couverture, signé Fabian Menor. ED. HELVETIQ

Ils ont traversé les montagnes, le désert et la mer. Kocholo, Sebemalet et Ehsan viennent d’Iran, d’Érythrée et d’Afghanistan. Ils ont débarqué seuls en Suisse, après avoir tout quitté, dans des conditions souvent insoutenables. Violence des passeurs, mort qui frappe en chemin, détresse morale et physique. À 15 ou 16 ans, ces ados ont fui leur pays, la police, leur famille aussi. Envoyés à Genève, certains imaginaient se retrouver au paradis, symbolisé par le Jet d’eau. Las… des obstacles, il va leur falloir en franchir encore, beaucoup d’obstacles, parfois surmontés avec une aide inattendue.