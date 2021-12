Sondage de l’Asloca – Seuls 6% des locataires osent contester leur loyer Par crainte de représailles du bailleur, la majorité des personnes interrogées n’utilisent pas les instruments légaux auxquels elles ont pourtant droit. Florent Quiquerez , Berne

18’000 locataires ont répondu au sondage mandaté par l’Asloca. C’est la plus grande enquête du genre pour l’association. LMD

C’est la plus grande enquête menée par l’Association suisse des locataires (Asloca). Et la première au niveau national. Du 16 août au 11 octobre 2021, 18’000 locataires ont participé à un vaste sondage de l’institut Sotomo, sur mandat de l’Asloca. Et les résultats en disent long sur leur perception du marché du logement et leurs aspirations de changement.