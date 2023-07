Sondage Tamedia – Seul un tiers des Suisses veulent travailler moins Selon notre enquête représentative, femmes et hommes s’opposent à la revendication des Femmes socialistes. Celle-ci est soutenue à gauche. Caroline Zuercher

Martine Docourt, coprésidente des Femmes socialistes, défend l’idée de réduire notre temps de travail. Mais les Suisses ne sont pas convaincus. KEYSTONE

Non, les Suisses et les Suissesses ne veulent pas lever le pied. Dans un sondage réalisé par l’institut LeeWas, en collaboration avec «20 minutes» et Tamedia (éditeur de ce contenu), seuls 34% des participants sont favorables (17% oui et 17% plutôt oui) à l’idée de travailler moins, comme le préconisent les Femmes socialistes. Ces dernières ont lancé le 28 juin une campagne demandant une baisse significative du temps de travail, avec un salaire inchangé.

Le non l’emporte tant chez les femmes que chez les hommes, même si les premières se montrent un peu plus ouvertes à une telle diminution (38% de oui ou plutôt oui, contre 30% chez les hommes). Les sondés qui s’affilient au Parti socialiste et aux Verts soutiennent la proposition – 70% au PS, 69% chez les Verts. À droite, en revanche, c’est la douche froide. Les électeurs PLR sont les plus critiques, avec 11% d’avis favorables.

«Dans cette discussion, les milieux économiques jouent sur la peur alors que des expériences positives ont été faites à l’étranger, réagit Martine Docourt, coprésidente des Femmes socialistes suisses. En Suisse aussi, il faut expliquer au public de quoi il en retourne et mener un débat de société.»

L’économie met en garde contre le risque d’aggraver la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. L’Union patronale suisse préconise d’ailleurs de revenir à un temps de travail plus long. Martine Docourt argumente au contraire que des horaires restreints augmenteraient l’attractivité de certains postes et qu’une baisse du temps de travail permettrait de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.

«Les gains de productivité de ces dernières décennies ne profitent qu’aux patrons et aux actionnaires, dit-elle. Il est temps que les travailleurs en aient leur part, en diminuant leur temps de travail à salaire égal. C’est d’autant plus important que les maladies professionnelles liées au stress au travail augmentent. Mais nous sommes au début de ce processus.»

Non à la semaine de quatre jours

Le scepticisme révélé par notre sondage s’inscrit dans un contexte plus général. En juin, le parlement a rejeté une motion de Tamara Funiciello (PS/BE) demandant de passer à 35 heures hebdomadaires, ou à une semaine de travail de quatre jours, avec une compensation salariale intégrale pour les bas et les moyens salaires.

En 2012, les citoyens suisses ont en outre refusé à 66,5% une initiative populaire préconisant six semaines de vacances pour tous. Sur le terrain, on observe néanmoins une tendance à la réduction des horaires. Selon des chiffres de l’Office fédéral de la statistique, la durée hebdomadaire normale du travail des salariés à plein temps est passée de 44,1 heures en 1991 à 41,8 heures en 2021.

Caroline Zuercher est journaliste à la rubrique Suisse depuis 2005. Elle couvre en particulier les sujets liés à la santé et à la politique de santé. Auparavant, elle a travaillé pour Swissinfo et Le Matin. Plus d'infos

