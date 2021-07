Lutte contre le Covid - «Seul le pass vaccinal devrait désormais être utilisé»

L’épidémiologiste Antoine Flahault appelle à rester vigilant pour éviter une nouvelle vague à l’automne. Il salue les mesures prises à l’étranger et appelle à aller plus loin.

Face à l’expansion du variant Delta et à une nouvelle hausse des cas de coronavirus, plusieurs pays européens serrent la vis. À l’instar du Portugal, qui élargit l’utilisation du pass sanitaire, désormais obligatoire pour aller au restaurant le week-end. En France, le président Emmanuel Macron va s’exprimer ce lundi.

L’épidémiologiste Antoine Flahault salue les mesures préventives. Selon lui, il faudrait même aller plus loin, avec des décisions fortes pour éviter un nouveau confinement. Interview.

Des pays européens étendent l’utilisation du passeport Covid, qui devra être montré dans davantage de lieux, comme les bars et les restaurants. Est-ce une bonne stratégie dont la Suisse devrait s’inspirer?

Les bars, restaurants et discothèques se sont montrés parmi les endroits les plus à risque en termes de transmission du coronavirus. Car ce sont souvent des lieux fermés, mal ventilés, bondés, où l’on passe suffisamment de temps pour s’infecter, d’autant plus que l’on n’y porte le plus souvent pas de masque. Donc tout ce qui peut se faire pour mieux les sécuriser est bienvenu à une période où les contaminations repartent un peu partout à la hausse en Europe. Une meilleure attention portée à la ventilation de ces locaux et l’obligation de produire un pass vaccinal y participent.