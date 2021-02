Exposition de la galerie Mezzanin – Seul en vitrine, un lit d’hôpital convoque tous les possibles L’artiste Gianni Motti matérialise la maladie par une unique pièce de mobilier médical, visible depuis la rue. Un spectacle hypnotique. Irène Languin

Un lit d’hôpital trône au milieu de l’espace d’exposition. Annik Wetter Un lit d’hôpital trône au milieu de l’espace d’exposition. Le jour du vernissage, il a provoqué la fascination du public. PHOTO: Gianni Motti 1 / 2

La personne qui occupait cette couche a-t-elle guéri? Ou a-t-elle clos ses yeux pour toujours? Peut-être reviendra-t-elle après un brin de toilette, puisque deux poches de perfusion encore pleines patientent à leur support. Mais au fond, quel âge a le malade? Impossible, lorsqu’on passe devant la devanture de la galerie Mezzanin, à Plainpalais, de ne pas s’arrêter net: trônant seul au centre de l’espace d’exposition, un lit d’hôpital inoccupé et tendu de draps frais soulève toutes sortes de questions.

Baptisée EX-POSITION21, cette installation a été réalisée par Gianni Motti et se visite aussi bien à l’intérieur que depuis le trottoir – et à toute heure puisque les lieux demeurent nuitamment éclairés. Né en 1958 en Italie et établi à Genève, l’artiste aime à s’approprier l’actualité, dont il distord le sens pour l’orienter vers l’absurde ou l’ironie. En ces temps de pandémie, plutôt que d’apposer sa patte sur un énième masque, il s’est emparé de cet objet qu’il décrit comme «la star du mobilier 2020-2021». De tous les journaux télévisés depuis un an, le lit cristallise à la fois l’angoisse et l’espoir. Il convoque la peur de succomber au virus, de mourir loin des siens, mais aussi l’assurance de bénéficier de soins et de pouvoir réchapper du mal.

Fascination inattendue

Un peu dramatique, un peu cocasse, le plumard vide confronte le spectateur avec tous les possibles. «Je n’aime pas donner de directions, mais plutôt ouvrir à l’interprétation de chacun, explique Gianni Motti. Une œuvre d’art n’est pas un dictionnaire.» Sorti de son contexte, ce banal équipement hospitalier suscite une fascination inattendue. Lorsqu’on le contemple longtemps, il exerce un effet puissamment hypnotique, parce qu’il objective l’absence humaine: sans souffrant, point de lit. C’est à ce cri du vide que le spectateur cherche à répondre, en remplissant le manque par des couches de suppositions.

Durant le vernissage le 16 février, qui fut aussi l’unique jour d’ouverture de l’exposition, l’artiste qui «croit beaucoup aux vibrations» a pu observer la puissance évocatrice de sa proposition. «Les gens étaient comme sidérés, tournaient autour du lit pour le toucher.» En effet, la rondeur des arceaux blancs à sa tête et à son pied attire la main, qui découvre avec surprise la sensualité de jouet du plastique moulé. L’objet n’a pas été fabriqué pour l’occasion, mais dégotté au prix d’intenses recherches. «On n’achète pas comme ça un lit d’hôpital, révèle l’artiste. Ça a été assez compliqué! Et bien sûr, il a été produit en Chine.» Les pochettes de soluté proviennent d’une pharmacie.

«Je n’aime pas donner de directions, mais plutôt ouvrir à l’interprétation de chacun. Une œuvre d’art n’est pas un dictionnaire.» Gianni Motti, artiste

Se définissant comme «70,5 kilogrammes d’atomes, si on pouvait les aligner côte à côte, on n’aurait pas assez de zéros pour mesurer la longueur», Gianni Motti parvient à rendre manifeste l’insaisissable. Or, «le virus, un peu comme l’art conceptuel, est invisible», souligne-t-il. On peut voir un certain optimiste dans le titre de l’accrochage, qui annonce, peut-être, que l’alitement de masse appartiendra bientôt au souvenir.