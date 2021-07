Wimbledon – Seul au monde, Novak Djokovic rejoint Federer et Nadal Grâce à un sixième Wimbledon, son 20e titre en Grand Chelem, le Serbe se rapproche de la saison parfaite. Et contemple un monde sans concurrence. Mathieu Aeschmann

Si Novak Djokovic a attaqué cette finale la peur au ventre – trois doubles fautes dans les premiers instants, une avance confortable gâchée au premier set (5-2) –, c’est qu’il savait pertinemment que tout dépendrait de lui. AFP

Le gazon était encore immaculé que Tim Henman avait déjà tout compris. «En cinquante ans, jamais un favori ne s’est présenté avec autant de marge que Novak Djokovic.» Parce qu’elle englobait les dominations de Björn Borg (5 titres), Pete Sampras (7) et Roger Federer (8), son affirmation faisait peser le poids de l’ennui sur cette 134e édition de Wimbledon. Or quatorze jours et sept matches plus tard, la réalité s’est révélée plus irrémédiable encore. Sur la route de son sixième titre à Church Road, «Nole» n’a jamais été freiné que par l’ombre de ses propres démons. À force de jouer pour l’histoire (de plus en plus) et contre la foule (toujours), le No 1 mondial dévoile parfois l’embryon d’une faiblesse. Mais ses rares soubresauts n’auront été que des leurres. Ce lundi matin, Novak Djokovic n’est plus «le troisième homme». Revenu à hauteur de Roger Federer et de Rafael Nadal dans la course aux titres du Grand Chelem (20), il avance en réalité seul monde.