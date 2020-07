Ils ont marqué la politique communale – Ses yeux brillent toujours pour sa commune Francine de Planta quitte sa mairie après trois mandats. Elle garde un amour inconditionnel pour Collonge-Bellerive. Chloé Dethurens

L’ancienne conseillère administrative libérale-radicale aura passé trois législatures sur les bancs de l’Exécutif. Laurent Guiraud/ Tamedia

Elle a choisi de poser dans le parc de la mairie, une merveille à ses yeux. Et de répondre à nos questions sous les toits, près de la salle du Conseil municipal, là où elle a passé de nombreuses (et parfois longues) soirées à parler politique. Quelques jours après la fin de son mandat, Francine de Planta est encore un peu comme chez elle dans les couloirs de l’administration de Collonge-Bellerive, et pour cause: l’ancienne conseillère administrative libérale-radicale aura passé trois législatures sur les bancs de l’Exécutif, avant de se retirer, comme le veut une règle tacite dans sa commune.