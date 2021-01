Lausanne – Ses directeurs rachètent l’imprimerie PCL Presses Centrales La Fondation de Famille Sandoz a vendu l’imprimerie PCL Presses Centrales à la direction en place. Les 50 employés de l’entreprise basée à Renens (VD) conservent leur poste. smk

Steve Burnier et Lionel Delacoste sont désormais les propriétaires des PCL Presses Centrales. PCL Presses Centrales

Deux directeurs des PCL Presses Centrales ont racheté l’imprimerie à la Fondation de Famille Sandoz dans le cadre d’un management buy-out (MBO). Le prix de la transaction n’a pas été dévoilé dans le communiqué publié jeudi.

L’opération «garantit la continuité et le développement d’un savoir-faire et la stabilité d’une équipe professionnelle 100% romande». L’opération a vu le jour après que la Fondation avait conclu en 2018 au terme d’une analyse approfondie qu’elle n’était plus le meilleur propriétaire pour les PCL.

Steve Burnier et Lionel Delacoste, présents dans l’entreprise depuis plusieurs années, ont trouvé un accord avec la fondation le 15 décembre. Quant aux 50 employés de l’entreprise basée à Renens (VD), ils conservent leur poste.

Les PCL, présentes depuis plus de 240 ans dans la région lémanique, compte comme clients le Montreux Jazz, l’Opéra de Lausanne ou le Lausanne Hockey Club. Parmi ses projets en cours figurent la modernisation et la centralisation du bâtiment sur un seul site, le développement de services en ligne ou encore l’optimisation de l’offre sur mesure.