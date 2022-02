Mon animal et moi – Ses bébés perroquets s’amusent comme des gamins Elle en a trois, Stéphanie Krieger. La Bulloise cajole ses oiseaux au tempérament vif, leur apprend à jouer et parfois les gronde. Sébastien Jubin

Stéphanie et ses bébés perroquets, ici Lucky (g) et Sunny (d). Yvain Genevay / Tamedia

Ça siffle, ça sifflote, ça pioupioute, ça crie! «C’est bien, les bébés!» Stéphanie Krieger, 33 ans, est enjouée lorsqu’elle nous ouvre sa porte. Nichés dans un complexe de la ville de Bulle, ses trois bébés perroquets donnent de la voix. Sunny, Lucky et Luna semblent bien excités à l’idée de passer dans le journal. Leur jeune maîtresse met autant d’énergie dans les présentations. De suite, on se sent entourés.