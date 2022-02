Nouvelle vague – Ses affiches s’arrachent et subliment nos paysages Avec son atelier graphique La Jonx, Morgan Loyer met en lumière les artistes genevois ainsi que les beautés de la Suisse. Adrien Kuenzy - Large Network

En plus des affiches, le passionné raconte aussi la Suisse sur des cartes en trois dimensions. LUCIEN FORTUNATI

L’air à la fois timide et déterminé, Morgan Loyer évoque avec passion les quartiers qu’il affectionne, à Genève: la Vieille Ville, Plainpalais, les Eaux-Vives, les Bains des Pâquis. Il y a trois ans, lors d’une après-midi au bord du Rhône avec quelques amis, l’envie le prend de mettre en images les émotions ressenties. «On maîtrisait tous l’illustration et on a eu l’idée de faire des affiches des quartiers que l’on adore, explique le jeune homme de 31 ans. Comme je travaille dans la communication, j’ai monté un site de vente.»