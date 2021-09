Covid-19 – Servie sur un plateau, la vaccination séduit Meyrin Depuis lundi, une unité mobile vaccine sans rendez-vous au centre commercial. La proximité et la facilité ont convaincu 151 hésitants. Aurélie Toninato

Depuis lundi, une unité mobile vaccine sans rendez-vous au centre commercial de Meyrin. FRANK MENTHA

Depuis lundi, au centre commercial de Meyrin, on peut se faire vacciner contre le Covid-19 sans rendez-vous avant de faire ses courses ou en sortant du coiffeur. C’est la nouvelle offre de vaccination itinérante du Département de la santé, qui veut désormais «aller chercher les non-vaccinés là où ils sont», comme l’annonçait vendredi Adrien Bron, son directeur général. Après cinq jours à Meyrin, l’unité mobile se déplacera à Vernier – des communes choisies notamment en raison de leur modeste taux de vaccination et de leur concentration d’habitants – puis elle se rendra à l’Université et dans les HES.