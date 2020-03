Chaque jour, payez votre exemplaire en caissettes avec Twint!

Comment procéder

1. Téléchargez ou ouvrez l’application Twint

2. Payez votre journal en scannant le QR code présent sur la caissette

3. Prélevez votre journal

Hotline : 0842 000 150Valable uniquement en caissettes.

Conditions de promotion

1. Champ d’application

Les présentes conditions de promotion

(ci-après : les « Conditions de Promotion ») s’appliquent uniquement dans le cadre de l’achat d’un exemplaire du journal Tribune de Genève (ci-après : le « Journal ») en caissettes et en utilisant le mode de paiement Twint. Tout achat d’un exemplaire du Journal par un autre mode de paiement est exclu des Conditions de Promotion.

2. Promotion

Si les conditions sont remplies, l’acheteur du journal

(ci-après : l’ « Acheteur ») a droit à la gratuité d’un ou plusieurs exemplaires du Journal.

Cette promotion (ci-après : la « Promotion ») ne peut en aucun cas être échangée contre des espèces ou tout autre avantage en nature.

3. Conditions

Afin de bénéficier de la Promotion, l’achat du même Journal doit se faire en caissettes depuis la même application Twint et le même compte bancaire. Le Journal doit être prélevé dans la caissette devant laquelle se trouve l’acheteur une fois le paiement effectué et validé.

Lorsque l’Acheteur paie le Journal avec Twint, il peut consulter, via l’application et lorsqu’il le souhaite, le nombre d’achats restant afin de bénéficier de la Promotion, le nombre d’exemplaires gratuits dont l’Acheteur pourra bénéficier et la date de caducité de la Promotion.

Dès lors que tous les achats restant ont été effectués, l’Acheteur peut bénéficier d’un ou plusieurs exemplaires gratuits du Journal. Pour ce faire, l’Acheteur devra scanner le QR Code présent sur la caissette puis recevra une confirmation de la gratuité de son Journal.

Tout solde restant à l’échéance de la Promotion est non transférable et non remboursable.

4. Limitation de responsabilité

Tamedia Publications romandes SA ne sera pas responsable envers tout Acheteur de toute perte financière découlant du refus, de l’annulation ou du retrait d’une Promotion ou de toute omission ou incapacité de l’Acheteur à utiliser la Promotion pour quelque raison que ce soit.

5. Contact

Pour toute question relative aux Conditions de Promotion ou au mode de paiement via Twint, vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone au 0842 000 150.

6. Modifications

Tamedia Publications romandes SA se réserve le droit de modifier les Conditions de Promotion en tout temps et à son entière discrétion.

7. Droit applicable et for

Les Conditions de Promotion sont soumises au droit matériel suisse. Le for est à Lausanne.