Avant le derby de dimanche – Servette, Xamax, destins croisés en toile de fond Les Grenat visent toujours l’Europe, les Neuchâtelois s’accrochent à un si mince fil d’espoir. Daniel Visentini

Le dernier Servette-Xamax à la Praille, c’était fin août. Les Neuchâtelois menaient 0-2, avant que Sasso ne sonne la révolte, pour un 2-2 final. Ce dimanche, Xamax est obligé de gagner s’il veut encore espérer… ERIC LAFARGUE

Dans le meilleur des mondes, il n’y aurait ici qu’un match de plus, à quelques journées de la fin de la saison. Nous serions au mois de mai et des milliers de supporters genevois viendraient supporter ce Servette qui lutte pour une place européenne, tandis que quelques Neuchâtelois seraient également présents, pour aider les leurs à éviter l’abîme. Et pour tout dire, il y aurait l’espoir commun de voir Xamax se sauver et Servette atteindre lui aussi son objectif. Sauf que tout sépare désormais ces deux équipes.