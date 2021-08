Super League – Servette veut lancer une série sur la pelouse de GC Revigorée par son succès 4-1 contre Lucerne, l’équipe d’Alain Geiger entend continuer sur sa lancée. Renaud Tschoumy

Alain Geiger sent une confiance et une dynamique positive dans son groupe. ERIC LAFARGUE

La semaine a été bonne pour le Servette FC. Et l’entraîneur Alain Geiger le confirme: «C’est toujours au travers des victoires que l’on rebondit. Alors, celle acquise contre Lucerne dimanche (4-1) nous a fait du bien. On l’a senti au travers des séances d’entraînement. La confiance est revenue.»

«Attention, ce n’est pas parce que l’on a gagné un match que tout va pour le mieux.» Alain Geiger, entraîneur de Servette

C’est donc une équipe motivée qui va entreprendre samedi le déplacement de Zurich, pour affronter Grasshopper dimanche au Letzigrund (16 h 30). «Mais attention, ce n’est pas parce que l’on a gagné un match que tout va pour le mieux. On a connu des hauts et des bas depuis le début de la saison, et tant qu’on n’aura pas lancé une série, cela continuera d’être ainsi.»

Dynamique et certitudes

Reste que Geiger a toutes les raisons d’être rassuré sur la forme de ses joueurs. «Contre Lucerne, l’équipe a signé une victoire convaincante. De beaux buts, des actions de foot intéressantes, du mouvement: quand une équipe gagne, c’est qu’elle a fait ce qu’il fallait pour s’offrir la victoire.»

Et les «Grenat» ne vont pas déroger à leurs principes sur la pelouse de Grasshopper. «On est effectivement dans le trend de chercher la victoire plutôt que de se contenter d’un nul, confirme le boss servettien. On a toujours cherché à produire du jeu, on ne va donc pas renier nos principes. Après, chaque match est différent. On peut faire des bêtises et encaisser des buts, ou alors réaliser de jolies choses et en marquer.»

Reste que Geiger peut compter sur une certaine assurance: «On sent une confiance certaine et une bonne dynamique au sein du groupe. Cela nous amène, à nous membres du staff, certaines certitudes.»

Des certitudes sur lesquelles les Genevois pourront s’appuyer demain à Zurich. Un match pour lequel Geiger sera toujours privé des blessés Deana, Severin, Douline et Fofana.

