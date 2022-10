Football – Servette trébuche à Lugano Les Grenat n’ont pas réussi à poursuivre leur bonne série à Lugano dimanche. Ils s’inclinent 1-0. Valentin Schnorhk Lugano

Coup d’arrêt pour Ronny Rodelin et ses coéquipiers, qui restaient sur cinq succès d’affilée toutes compétitions confondues. Bastien Gallay

Au bout du compte, il n’y aura qu’un regret minime. Young Boys s’étant imposé sur le fil à Lucerne (2-1), Servette n’aurait pas pu être leader de Super League dimanche. Même s’il l’avait emporté à Lugano. Sauf qu’en trébuchant au Tessin (0-1), les Grenat marquent un peu le pas, et ils ont de quoi être déçus.

C’est parfois tout l’écart entre l’intention et la capacité à la réaliser. Que ce Servette, 2e de Super League mais avec autant de points que le leader Young Boys avant cette journée, s’imagine avec un peu plus d’ambition est à saluer. Qu’il cherche à le faire en prenant le jeu à son compte et en se voulant un peu plus agressif en début de match aussi. D’ailleurs, un tir d’Alexis Antunes sur lequel Saipi devait se coucher après seulement deux minutes confirmait cette idée de Grenat un peu plus protagonistes. Mais encore faut-il pouvoir tenir le rythme.

Trop vite, dimanche, Servette a abandonné le projet, laissant Lugano mettre en place son jeu. Avec du mouvement et des possessions rythmées. Une première situation après une action entre Valenzuela et Steffen avait contraint Frick à intervenir (29e). Les Genevois allaient réagir en transition, par Ronny Rodelin (tir dévié à la 30e), puis Stevanovic (frappe trop légère une minute plus tard), mais pas assez pour empêcher les Tessinois de prendre l’avantage.

Passivité sanctionnée

Sur une action tranquillement développée, Steffen servait Jonathan Sabbatini à l’entrée de la surface. La frappe de l’Uruguayen était suffisamment bien adressée pour tromper Frick (35e). La passivité servettienne était sanctionnée. Durement, peut-être. Mais il y avait aussi là des choix de départs qui ne payaient pas: pour remplacer le très fiable Douline (suspendu), Alain Geiger avait choisi de placer Timothé Cognat devant la défense, dans un rôle très limitant, tout en alignant Théo Valls un cran plus haut. Pas convaincant.

Pour le technicien servettien non plus, faut-il croire, puisque dès la pause, il choisira de sortir le Français pour introduire Kutesa. Avant que, quelques minutes plus tard, ce soit au tour de l’autre recrue Enzo Crivelli d’entrer en jeu. Sauf que pour celui-ci, tout a tourné court: moins de dix minutes plus tard, l’attaquant devait sortir sur blessure, Servette perdant du poids devant. Au point de ne pas vraiment parvenir à faire douter Lugano. Seules véritables alertes pour Saipi: la tentative à mi-distance de Pflücke (61e) et un sauvetage de Daprelà devant Fofana (86e). Clairement loin du compte.

Lugano - Servette 1-0 (1-0) Afficher plus Cornaredo. 3340 spectateurs. Arbitre: M. Bieri. But: 35e Sabbatini 1-0. Lugano: Saipi; Valenzuela, Mai, Daprelà, Ziegler; Sabbatini, Doumbia; Steffen (80e Amoura), Bislimi (63e Macek), Mahou (63e Haile-Selassie); Babic (66e Aliseda). Entraîneur: Mattia Croci-Torti. Servette: Frick; Bauer (67e Diallo), Vouilloz, Séverin, Clichy; Antunes (82e Cespedes), Cognat, Valls (46e Kutesa); Stevanovic, Rodelin (56e Crivelli, 67e Fofana), Pflücke. Entraîneur: Alain Geiger. Avertissements: 23e Valls. 47e Daprelà. 70e Doumbia. 76e Vouilloz. Notes: Lugano sans Bottani, Celar, Facchinetti, Mahmoud et Osigwe (blessés). Servette sans Douline (suspendu), Bédia et Behrami (blessés).

Valentin Schnorhk est journaliste à la rubrique sportive depuis 2021, après avoir travaillé au sein de l'agence Keystone-ATS. Il suit particulièrement le football et s'intéresse de près à l'analyse du jeu. Plus d'infos @schn_val

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.