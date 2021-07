Le voyage d’une goutte prend 16 secondes Afficher plus

Construit en 1891, le Jet d’eau de Genève, dont la hauteur est de 140 mètres, n’est plus le plus haut du monde - il est désormais supplanté par celui de Djeddah (312 m) ainsi que celui de Séoul (202 m), installé pour le Mondial 2002 en Corée du Sud. Mais il demeure le plus connu incontestablement.

A sa sortie, l’eau atteint la vitesse de 200 km/h, avec un débit de 500 litres par secondes. On estime à 8 tonnes la masse d’eau suspendue dans l’air. Il a été calculé qu’une goutte d’eau mettait en moyenne 16 secondes depuis le moment où elle quitte la buse jusqu’à la fin de son voyage et son retour à la surface lacustre…