Football – Nul 1-1 à Zurich – Servette toujours entre chien et loup Les Grenat avaient encore une fois une opportunité de s’affirmer plus encore comme le dauphin d’YB. Ils l’ont laissée filer. Daniel Visentini - Zurich

Micha Stevanovic fausse compagnie à Katic. Cela ne suffira pas. Cinq minutes après avoir marqué, Servette a été rejoint par Zurich. Une mauvaise habitude ces derniers temps. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Bien sûr, à tout considérer, il n’y a rien de problématique avec ce nul 1-1 face à ce Zurich qui a appris à ne plus perdre. Mais derrière le résultat, tout un cortège de sentiments troubles, ceux que charrie trop souvent un Servette entre chien et loup. À ne plus savoir ce qu’il faut discerner: le potentiel d’une équipe qui reste à la deuxième place du classement, ou les scories qui l’y laissent à la portée des poursuivants, alors qu’un écart aurait pu être creusé. Aube et crépuscule à la fois.