Football – Servette tient sa revanche Battus 3-0 à Lucerne jeudi soir, les Grenat se font peur avant un sursaut d’orgueil pour une belle victoire 4-2. Daniel Visentini, Genève

Stevanovic et Cespedes fêtent le quatrième but genevois. Keystone

Plus qu’une revanche: en battant Lucerne ce dimanche, Servette s’est remis dans le droit chemin, trois jours après la défaite à la Swissporarena (3-0). Pour qui avait de la peine à la finition, les quatre buts inscrits font du bien pour la confiance. Même si tout ne fut pas parfait, on pense à la fébrilité en fin de match, dans le dernier quart d’heure, malgré les deux buts d’avance au compteur à ce moment.

Ce sont les vingt premières minutes de jeu qui ont beaucoup dit dans ce match. Il y a d’abord eu un coup d’assommoir sur les têtes servettiennes. Une percussion trop facile sur le flanc droit de Servette, où Diallo remplaçait Sauthier (blessé), ce centre qui aurait dû permettre à Cognat d’éloigner le danger. Le Français était sur le ballon, qui lui échappait, sous la semelle. C’est lui qui était déjà allé à la faute jeudi passée, offrant un but aux Lucernois. Il faut croire qu’il aime leur faire des cadeaux. Schaub ne s’est pas fait prier pour accepter l’offrande. C’était la 8e minute de jeu et Servette était déjà mené au score sur une erreur individuelle.

Deux manières de réagir: la crispation, avec pour horizon le danger de s’enfermer dans des schémas de non-jeu, précipitant la douleur qui s’annonçait; le sursaut d’orgueil, pour ne pas être englouti par les doutes.

Ce Servette cueilli à froid a réagi. Une ouverture parfaite en profondeur de Valls pour Fofana (qui était sur le terrain parce qu’Antunes s’était blessé à l’échauffement), un contrôle idéal et une finition toute en délicatesse, du plat du pied. Les gestes parfaits en zone trois. Servette n’a pas eu le temps de douter, trois minutes après le but de Lucerne, il avait déjà égalisé.

Se mettre à l’abri

Et il n’allait pas en rester là. À la 18e, c’est Rouiller qui trouvait Clichy: centre direct, une fois, contré, une deuxième et c’est Kyei qui est là, dans les seize mètres. Kyei n’est sans doute pas le finisseur ultime qui ne ratera pas une occasion. Mais il est le seul buteur à disposition, utile dos au but pour garder le ballon, capable aussi de se créer des chances de marquer. C’est ce qu’il a fait: contrôle et tir en pivot pour faire mouche. À la 8e minute, Servette était mené au score. Dix minutes plus tard, il y avait 2-1.

Il fallait encore se mettre à l’abri. Certaines ruptures lucernoises pointaient le doigt sur une forme de fébrilité latente. Les Servettiens ont eu chaud à 29e, quand un centre-tir de Schaub ricochait sur Sorgic pour finir dans la cage de Frick. La VAR corrigera: but du bras, réussite annulée.

C‘est après la pause que le troisième but grenat est tombé. Un coup franc de Valls pour une tête superbe, lobée et placée de Rouiller (55e 3-1). De quoi respirer plus librement. La victoire s’est définitivement dessinée sur un superbe mouvement collectif. Un centre de Valls pour Stevanovic, qui remettait de la tête à Cespedes pour la conclusion (67e 4-1).

Le 4-2 de Schulz, sur un superbe tir de 20 mètres qui laissait Frick sans réaction, n’aura rien changé. Même si le rush final d’un Lucerne qui voulait encore y croire a fait parfois trembler, un peu, les Grenat (poteau de Burch à la 90e).