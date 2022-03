Le réveil grenat – Servette tient là son match référence Les Grenat s’imposent 1-0 face à YB. Avec la manière d’abord, avec le cœur ensuite. Daniel Visentini

Schalk vient de terrasser YB. Les Grenat se sont réveillé et les Bernois en font les frais. ERIC LAFARGUE

Banalisation de la performance. Parce qu’il y arrive plus souvent qu’à son tour et qu’il est bien le seul à y parvenir, la tentation d’y voir quelque chose de logique vient à la surface: Servette qui bat Young Boys, comme une évidence. Mystère de la magie. Il y a là une part d’irrationnel, voir des Grenat donner la leçon durant vingt minutes en première période, observer des Bernois perdus, hagards après le but de Schalk, sonnés par le déboulé de Bédia, dépassés sur certaines ruptures.