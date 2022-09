Football – Servette tient bon et s’impose à Lucerne Des buts de Cognat et de Crivelli et beaucoup de solidarité ont permis aux Grenat de l’emporter 2-0 en Suisse centrale. Leur première victoire à l’extérieur de la saison. Valentin Schnorhk Lucerne

Timothé Cognat a marqué l’un des deux buts de Servette. BASTIEN GALLAY / LPS



Parce qu’il s’appuie beaucoup sur l’intensité et sur l’énergie mises par son public, le Lucerne de Mario Frick est devenu un sacré morceau de Super League. Surtout à domicile. Alors en menant au score pendant plus d’une heure, Servette a éprouvé ses capacités de résilience dimanche. Mais les Grenat ont tenu bon, avant d’être libérés par un but de la recrue Enzo Crivelli (servi par l’autre nouveau, Dereck Kutesa) à la 92e minute: ils ramènent ainsi un excellent succès 2-0 de Suisse centrale.



Face à Lucerne, il est bon de faire preuve de solidarité durant toute la partie, mais il faut surtout savoir résister en début de match, quand le curseur de l’intensité est le plus élevé. Ça ne s’est pas joué à grand-chose (un tacle désespéré de Bauer devant Jashari, avant un tir de Dorn sauvé par Vouilloz devant Frick), mais Servette a évité dimanche de se prendre le but de la 2e minute qu’avait encaissé Sion le week-end dernier.

Cognat trouve l’ouverture



Pas de quoi pour autant laisser jouer Lucerne. Faire le dos rond par moments, oui. Se replier et procéder exclusivement par contre, non. Alors Jashari avait certes touché le poteau sur une belle frappe des 25 mètres au quart d’heure, mais c’est bien Servette qui a profité d’une de ses bonnes séquences pour ouvrir le score.

L’essai que Jashari avait manqué de peu était transformé par Timothé Cognat. Après une belle action impliquant notamment Rodelin, dont le centre en retrait était laissé passer par Pflücke, le milieu français pouvait viser la lucarne de l’entrée de la surface (29e). Inarrêtable pour Marius Müller.



Servette bien payé? Peut-être, même si les Grenat ont eu d’autres occasions, notamment avec une tentative d’Antunes, à la suite d’un relais avec Stevanovic (42e). Mais - il est vrai - rien d’aussi marquant que le loupé de Kadak, parfaitement servi par Abubakar une minute plus tôt.



Tel était le schéma de la première période. Celui de la seconde, lorsque les Servettiens ont commencé à fatiguer, suggérait une autre approche, plus conservatrice. Parfois, ils ont été proches de craquer. Ils auraient aussi dû faire le break plus tôt, histoire de se rendre la fin de match plus supportable. Crivelli et Kutesa, entrés à la 70e minute, s’étaient d’ailleurs déjà associés une première fois, mais le second avait manqué le cadre d’un rien.



Partie remise donc: les Grenat avaient choisi de ne pas laisser filer cette première victoire à l’extérieur de la saison.



Afficher plus Swissporarena, 11’946 spectateurs. Arbitre: M. Schnyder. Buts: 29e Cognat 0-1. 91e Crivelli 0-2. Lucerne: Müller; Dorn, Burch, Simani, L. Meyer (69e Beka); Gentner (83e Emini), Jashari, M. Meyer (83e Campo); Kadak (61e Ardaiz); Sorgic, Abubakar. Entraîneur: Mario Frick. Servette: Frick; Bauer, Vouilloz, Séverin, Clichy; Antunes (70e Kutesa), Douline (90e Souaré), Cognat (78e Valls); Stevanovic, Rodelin (70e Crivelli), Pflücke (90e Fofana). Entraîneur: Alain Geiger.Avertissements: 42e Douline. 52e Rodelin. 81e Pflücke. 85e Clichy. Expulsion: 96e Simani (faute de dernier recours). Notes: Lucerne sans Dräger, Frydek, Schürpf (suspendus), Beloko, Chader, Klidje et Loretz (blessés). Servette sans Bédia, Behrami, Cespedes, Diallo, Lélé Diba (blessés) et Rouiller (privé).

