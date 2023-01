Le dernier test au pluriel – Servette termine son stage avec deux matches le même jour Les Grenat se sont mesurés deux fois au Slavia Prague ce vendredi. Ils rentrent en Suisse ce samedi. Daniel Visentini

Alain Geiger a encore quelques jours, à Genève dès mardi, pour peaufiner les derniers détails avant la reprise du championnat, le 22 janvier à Winterthour. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Deux matches en deux jours, ce n’est déjà pas banal et c’était le programme de Servette lundi et mardi passés, face à Hoffenheim (défaite 3-1) et contre la sélection d’Angola (nul 1-1). De quoi faire tourner l’effectif lors du stage de préparation à Vilamoura. Mais au Portugal, les Grenat ont fait mieux encore: deux matches le même jour. C’est avec deux confrontations face au Slavia Prague, à quelques heures d’intervalle (12 h 30 et 15 h 30 à Vilamoura), que le stage portugais a pris fin. Sur deux défaites (0-3 et 0-1). Aucun but grenat inscrit lors de ces deux matches: sans tirer de conclusions sur la base de rencontres amicales, cela rappelle que l’efficacité offensive reste une préoccupation.