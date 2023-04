Football – Servette termine la saison régulière en beauté Ultra-dominatrices, les Servettiennes n’ont fait qu’une bouchée d’Aarau (6-1), qu’elles retrouveront en play-off. Une préparation idéale avant la finale de Coupe de Suisse. Florian Paccaud Carouge

DR

18 matches, 16 victoires, deux nuls, 56 buts marqués, 15 encaissés. En corrigeant Aarau 6-1 samedi à la Fontenette, les Servettiennes ont achevé de manière brillante la saison régulière de Women’s Super League, qu’elles terminent en tête avec 6 longueurs d’avance sur Zurich, facile vainqueur d’Yverdon (6-0). En quarts de finale des play-off, les Genevoises partiront largement favorites de leur duel contre les Argoviennes.

Face à une équipe qui avait encaissé six buts contre Lucerne mercredi, les joueuses d’Eric Sévérac n’ont pas mis longtemps à ouvrir les feux. Débordement de Natalia Padilla, centre au deuxième poteau pour Alice Berti, qui ouvre bien le pied et ne laisse aucune chance à Noemi Benz (5e). Les vannes étaient ouvertes.

Si la frappe de Sandrine Mauron (15e), puis les têtes de Laura Felber (21e) et Agata Filipa (28e) n’ont pas fait mouche, Servette a pu doubler la mise sur un nouveau service en or de Padilla pour la tête de Monica Mendes (31e). Avec ses deux assists, la meilleure gâchette grenat montre qu’elle est l’atout offensif No 1 de son équipe.

Doublé de Padilla

La réduction du score d’Anida Mujela juste avant la pause n’a pas remis en question le succès servettien (45e). Au retour des vestiaires, les Genevoises ont poursuivi leur domination, reprenant deux longueurs d’avance grâce à l’opportunisme de Padilla après un cafouillage lors d’un corner (51e). L’internationale polonaise a ensuite rejoint la Zurichoise Fabienne Humm en tête du classement des buteuses (17 réussites), concluant une offrande d’Imane Saoud (57e).

Profitant de ce large avantage, Eric Sévérac a fait tourner son effectif, donnant notamment ses premières minutes de jeu à Amina Muratovic. Les Genevoises ont déroulé, Paula Serrano (77e) et Dania Bourma sur penalty (90e), enfonçant encore le clou.

Place maintenant aux choses sérieuses pour les Servettiennes. Avec tout d’abord la finale de la Coupe de Suisse, samedi prochain au Letzigrund, contre Saint-Gall (17h). Puis le début des play-off, avec un quart de finale aller/retour face à Aarau, premier obstacle du chemin qui doit permettre aux Grenat de récupérer leur couronne et se qualifier pour la Ligue des championnes.

Servette - Aarau 6-1 (2-1) Afficher plus Stade de la Fontenette, Carouge. Buts: 5e Berti 1-0. 31e Mendes 2-0. 45e Mujela 2-1. 50e Padilla 3-1. 57e Padilla 4-1. 77e Serrano 5-1. 90e Bourma 6-1. Servette: ; Pereira; Mendes, Felber (64e Clémaron), Spälti, Filipa (64e Muratovic); Mauron, Nakkach, Sow (64e Serrano); Berti (64e Korhonen), Saoud, Padilla (73e Bourma). Entraîneur: Eric Sévérac. Aarau: Benz; Tauriello (72e Klingenstein), Schüpbach, Kull, Hacker; Petkova, Hofer (72e Wenger), Reinschmidt, Enz, Mujela (72e Friedli); von Felten. Entraîneur: Charles Grütter.

Florian Paccaud , titulaire d'une Maîtrise universitaire en sciences du sport orientation sciences sociales, est journaliste pour Sport-Center depuis janvier 2021. Auparavant, il a travaillé comme agencier, éditeur print et pilote web. Plus d'infos

