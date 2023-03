Football – Servette surclasse Bâle lors d’un festival de buts Les Genevoises ont facilement dominé les Rhénanes, samedi à domicile (5-2). Doublés de Saoud et Padilla. Florian Paccaud Genève

DR

Servette Chênois a fait honneur à son rang de leader de Women’s Super League. Les Genevoises se sont facilement imposées 5-2 contre le FC Bâle, samedi à la Fontenette. Toujours invaincues après 14 journées de championnat – 12 succès, 2 matches nul -, elles conservent leurs 6 points d’avance sur le FC Zurich, qui a écrasé Saint-Gall (6-1). «On cherchait depuis longtemps un match sur lequel se reposer, a expliqué Eric Sévérac. On l’a fait. Offensivement, mais surtout défensivement. On était vraiment bien en place.»

Face à une équipe qui avait tenu en échec les Zurichoises la semaine dernière (2-2) et qui comptait bien poser des problèmes à l’autre ténor du championnat, les Grenat ont réalisé une grande performance. Notamment au milieu du terrain avec un trio Elodie Nakkach-Paula Serrano-Sandrine Mauron, «parfait ce soir», selon les dires de l’entraîneur genevois. Et les Servettiennes ont su exploiter les largesses de la défense à 3 des visiteuses.

Imane Saoud, arrivée cet été en provenance du bord du Rhin, s’est chargée de punir ses anciennes coéquipières avec un doublé. Deux réussites pratiquement identiques de la No 7 genevoise, qui a parfaitement conclu de la tête deux offrandes de Natalia Padilla, intenable sur son flanc droit (13e et 31e). Entre-temps, Coumba Sow s’en était allée remporter son face-à-face contre Michèle Tschudin, abandonnée par sa défense (21e).

Au retour des vestiaires, Padilla s’est ensuite muée de passeuse décisive à buteuse. Et plutôt deux fois qu’une: l’internationale polonaise, étrangement seule sur la droite, a fait parler son efficacité en profitant de deux services de Saoud (61e) et d’Alice Berti (71e) pour inscrire ses 11e et 12e réussite de l’exercice. «Elle est en pleine confiance et elle s’entend très bien avec ses deux compères offensives», relève Sévérac.

Deux ombres au tableau toutefois: Inès Pereira n’est pas parvenue à garder sa cage inviolée pour la 8e fois de l’exercice. Si la Portugaise n’a pas eu beaucoup de travail, elle s’est avouée vaincue à la suite d’une incompréhension avec Thaïs Hurni, dont la passe en retrait a trompé sa propre gardienne (54e). Puis elle a dû sortir sur blessure sur la 2e réussite adverse (74e). «C’était plutôt préventif, tempère le coach grenat. Elle ne se sentait pas de continuer, avec des lancées dans le doigt, dues à un coup.»

Des propos plutôt rassurants avant le déplacement à Saint-Gall le week-end prochain et surtout avant le choc en demi-finales de Coupe de Suisse face à Zurich, le 29 mars.

Afficher plus Stade de la Fontenette. Buts: 13e Saoud 1-0. 21e Sow 2-0. 31e Saoud 3-0. 54e Hurni (csc) 3-1. 61e Padilla 4-1. 71e Padilla 5-1. 74e Strode 5-2. Servette: Pereira (77e Cutura); Mendes (66e Felber), Hurni, Spälti, Bourma; Mauron (81e Tufo), Nakkach, Serrano; Saoud, Sow (66e Berti), Padilla (81e Korhonen). Entraîneur: Eric Sévérac. Bâle: Tschudin; Lüscher (65e Büchele), Lillyjardottir, Vidal; Buser, Ndoutou, Büchele, Gidion, Schmid (79e Güterman); Strode, Sundov (65e Schmidt). Entraîneuse: Katja Greulichl. Avertissement: 47e Lüscher.

Afficher plus Les Nord-Vaudoises, balayées 6-0 le week-end passé à Saint-Gall, ont parfaitement relevé la tête pour récolter leur premier succès de la saison en Super League. Les protégées de Micael Dias se sont imposées 1-0 contre Lucerne, samedi au Stade municipal. La réussite décisive a été inscrite par Mirjana Pajovic (91e). Cette victoire récompense les efforts et les progrès réalisés depuis la trêve hivernale. Les Yverdonnoises ne comptent désormais plus que 5 longueurs de retard sur la huitième place, occupée par Aarau.

Florian Paccaud , titulaire d'une Maîtrise universitaire en sciences du sport orientation sciences sociales, est journaliste pour Sport-Center depuis janvier 2021. Auparavant, il a travaillé comme agencier, éditeur print et pilote web. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.