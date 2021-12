Les Genevois en embuscade – Servette s’octroie le droit de rêver en 2022 En s’imposant 0-2 à Lucerne, le club «grenat» a confirmé son spectaculaire redressement. De quoi susciter l’envie de jouer le podium à la reprise. Bilan à mi-parcours. Nicolas Jacquier

À Lucerne, les Servettiens ont fêté la victoire avec leurs fans. Ils bouclent la mi-parcours avec 25 points au compteur. Le club grenat en avait obtenu 22 la saison passée à pareille époque et 27 une année plus tôt. Eric Lafargue

De toutes les façons de clôturer son année, Servette a choisi la meilleure. À la Swissporarena, ses joueurs n’ont pas failli, achevant en beauté une première partie de saison qui les a vus sortir grandis d’une crise de résultats. Après avoir concédé six défaites de rang, les «Grenat» ont engrangé 13 points en 5 matches – soit une moyenne de champion.

Ni l’absence de Frick (dos bloqué à l’entraînement) ni le forfait d’Imeri (blessé à l’échauffement) n’ont altéré le rendement genevois. Un penalty de Stevanovic qu’il avait lui-même provoqué et une tête de Vouilloz sur un service du Bosnien, signant là son 15e assist, ont traduit l’écart significatif entre un Servette tout en gestion et un hôte plongé dans la sinistrose. À Lucerne, qui n’est pas dernier pour rien, il faudra plus qu’un choc psychologique pour inverser la tendance.